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Oficinas en Venta en Atasehir, Turquía

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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 14
Locales Comerciales de Alto Rendimiento en una Ubicación Privilegiada en Estambul Ataşehir E…
$277,380
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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 9
Propiedades Comerciales de Inversión Cerca del Metro en Ataşehir, Estambul Las propiedades c…
$269,373
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