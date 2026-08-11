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Casas en Venta en Arnavutkoy, Turquía

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Casa 5 habitaciones en Arnavutkoy, Turquía
Casa 5 habitaciones
Arnavutkoy, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Arnavutkoy, situado en la parte norte de istanbul, es conocido por su ambiente tranquilo, lo…
$1,22M
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