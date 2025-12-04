Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Casa

Alquile casas independientes por día en Antalya, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de lujo frente al mar con acceso a SPA de 9.000 m² – Konak Premium en Kargicak, Turquía
Villa de lujo frente al mar con acceso a SPA de 9.000 m² – Konak Premium
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a una de las villas más exclusivas de la Riviera Turca: donde la ubicación perfec…
$1,172
por noche
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir