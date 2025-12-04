Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo dúplex en Antalya, Turquía

Dúplex 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 2
Villa con Piscinas Privadas y Amplias Zonas Verdes en Yeşilbayır, Döşemealtı La villa en alq…
$1,767
por mes
