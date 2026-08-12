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Mansiones del mar en venta en Antalya, Turquía

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Casa grande 9 habitaciones en Incekum, Turquía
Casa grande 9 habitaciones
Incekum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional villa de 8 dormitorios, situada en la zona más codiciada de Incekum, ofrece…
$1,36M
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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