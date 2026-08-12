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Mansiones en la montaña en venta en Antalya, Turquía

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2 propiedades total found
Casa grande 9 habitaciones en Incekum, Turquía
Casa grande 9 habitaciones
Incekum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional villa de 8 dormitorios, situada en la zona más codiciada de Incekum, ofrece…
$1,36M
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Casa grande 8 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 200 m²
Número de plantas 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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