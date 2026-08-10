Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Altınova
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Altinova, Turquía

;
bienes raíces comerciales
3
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 500 m² en Altinova, Turquía
Tienda 500 m²
Altinova, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Piso 1/3
Oficinas y Tiendas en el Centro Comercial Frente a la Carretera Principal en Yalova Yalova e…
$811,587
Dejar una solicitud
Tienda 81 m² en , Turquía
Tienda 81 m²
, Turquía
Área 81 m²
Piso 1/2
Tienda con Amplia Zona de Uso Cerca del Puente en Kaytazdere Yalova es uno de los destinos m…
$195,178
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir