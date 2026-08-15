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Estudios en la montaña en venta en Alanya, Turquía

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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando una ubi…
$48,097
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/9
$94,998
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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$48,251
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