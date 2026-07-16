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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach en Oba, Turquía
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Turquía
Área 135 m²
Aproveche esta excelente oportunidad para alquilar una tienda comercial en Alanya, Saray, id…
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Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 900 m²
Amplio Local en Alquiler Frente al Mar en Alanya Kestel Kestel es una de las zonas residenci…
$4,693
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