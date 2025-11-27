Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Villa

Alquile villas por día en Aegean Region, Turquía

2 propiedades total found
Villa en Yesiluzumlu, Turquía
Villa
Yesiluzumlu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 738 m²
Número de plantas 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
por noche
Agencia
TURK KEY
Idiomas hablados
English
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa 6+1 in  Yalikavak  Minimum rental period 1 month. The villa is fully equipped for a co…
$1,158
por noche
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
