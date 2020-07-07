Piso en edificio nuevo Proekt ViKata 3 - Ostrov Phuket Tailand

Proyecto - Vikata 3 Phuket Island (Tailandia)

Hay 130 apartamentos en el complejo.

Fecha de construcción 4o trimestre 2024.

La distancia al mar es de 300 metros a la playa de Kata y 700 metros a la playa de Karon.

Ingresos garantizados - 7% durante 5 años

Al costo de un apartamento de 117K $, los ingresos anuales serán de 8.1K $.

Forma de propiedad - a su elección Freehold / Leasehold.

Instalación durante la construcción.

Las condiciones individuales de pago y las cuotas se examinan adicionalmente.

Nuestro trabajo es conseguir las mejores condiciones para usted en la mesa de negociación.

Posible registro remoto de la transacción

Posible pago con criptomoneda

Gestión profesional de la propiedad del desarrollador (ingresos pasivos).

Aumento anual del costo de los bienes raíces en la isla = 3-10% (debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción)

Inflación en Tailandia - menos del 1%

Un resort popular de clase mundial, todo el año, la demanda de alquiler siempre ha superado la oferta.

Al comprar bienes raíces con un costo total de $ 350K, ayudamos a emitir una visa de inversionista por un período de 5 años.

? Habiendo absorbido todo el espectro de tendencias mundiales, Phuket9 presenta el concepto del complejo lo más cerca posible de la naturaleza, integrando la suavidad de las líneas en el desarrollo angular clásico de la zona turística.

? El equilibrio general de tipos de apartamentos y soluciones modernas para el arreglo, en la máxima medida, son un proyecto competitivo en la zona de Kata de Phuket.

? En las circunstancias actuales, el complejo se puede llamar el único de su tipo en esta ubicación de Phuket.

? En el techo del complejo hay una piscina con vistas panorámicas, un bar y una entrada independiente al gimnasio con duchas y sauna.

? El hotel será gestionado por Hotels9, un grupo hotelero de Phuket9. La clase estimada del hotel es de 4 estrellas, pero sólo la necesidad de un paseo de 5 minutos para Kata Beach se separa de la categoría más alta.

? La tercera fase del condominio elige la amistad ambiental y el espacio como su narrativa principal. Un segmento significativo de apartamentos se declara con confianza en el segmento premium, y algunas de las principales unidades tienen sus propias piscinas.

Aparcar accesibilidad a la magnífica playa, la infraestructura turística altamente desarrollada y el barrio con otras zonas populares de Phuket (Karon, Chalong) distinguen en gran medida Wekata 3. Las fases anteriores del complejo ya aceptan turistas y propietarios de apartamentos y reciben calificaciones de alta calidad en todos los sistemas de reservas.

? Limitada en la construcción de altura infraestructura adyacente y hoteles le permiten obtener los espacios más abiertos en los techos de los edificios. La tercera fase también incluye bares populares en la azotea con vistas panorámicas.

? La infraestructura propia del complejo tiene todo lo necesario para un descanso cómodo. El amplio gimnasio con vistas parciales al mar está diseñado teniendo en cuenta las preferencias de ambos conocedores simples de un estilo de vida saludable y para los atletas más exigentes.

? Los huéspedes con niños siempre han sido uno de los hitos más importantes para el desarrollador. En el complejo Wekata 3, siguiendo las tradiciones, hay una acogedora zona de juegos y un club infantil.

? La disposición de cafés y restaurantes está representada por amplios salones con techos altos y ventanas panorámicas. Como en todos los proyectos de la empresa, la nutrición juega un papel especial, proporcionando el máximo servicio sin tener que salir del complejo.

? El diseño interior de los apartamentos se desarrolla al máximo de las posibilidades de su gama de precios, de hecho, ofrece una clase completamente premium dentro del presupuesto asequible.

? Los apartamentos de dos dormitorios, gracias a la optimización de los espacios, ofrecen una comodidad comparable de una villa de pleno derecho, apartamentos equipados con su propia piscina, incluso superando en comodidad.

Cocinas totalmente funcionales, sala de estar y habitaciones aisladas serán lo suficientemente cómodas para vacaciones familiares, y para alquileres a largo plazo o residencia permanente de propietarios de apartamentos.

? Se hace especial hincapié en los apartamentos de una habitación. El alojamiento de una familia pequeña o sólo un par de viajeros en comodidad es radicalmente superior a una habitación de hotel común.

? Relativamente pequeño, y se convirtió en un clásico absoluto de apartamentos de estudio Phuket también están incluidos en la piscina de apartamentos. Debido a soluciones ergonómicas comprobadas, los apartamentos de este tipo tienen suficiente espacio a pesar de su tamaño modesto.

Procedimiento para el registro de la transacción:

Reserva (depósito/depósito) - 3K $

* La cantidad se incluye en el valor de la propiedad.

# Depósito no reembolsable

Si no estás en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería te lo entregará personalmente. Tendrás 3 sets para firmar y 2 de ellos para enviar de vuelta. Sobre la base del contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se efectúan según el calendario del contrato.

1o pago 30% (neta de reserva) - pagado dentro de 30 días después de firmar el contrato y hacer una reserva

Otros pagos se discuten individualmente en función de sus deseos. Puedes pagar mensualmente, puedes pagar trimestralmente.

La única condición es que los pagos no superen los 4 meses.

# Tenga en cuenta que el horario de pago puede variar ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción en el momento de su compra.

Pago adicional (un caballo después del 100% de pago):

Registro de propiedad:

Depósito: 6,3%

Rezagado: 1,1%

Instalación de agua y metros de luz - $ 600

Principales reparaciones - 500 THB por 1 m2

Pagos anuales:

Mantenimiento de áreas comunes - 60 THB por 1 m2

? Interesado en la oferta o quiere aprender más sobre las perspectivas y oportunidades de invertir en bienes raíces en Phuket, escríbanos ahora