Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

¡La inversión es un objeto atractivo!

Moderno apartamento con renta garantizada hasta 11,5%!

¡Instalación!

Playa, 850m!

CAPRI RESIDENCIA complejo residencial en el corazón de la vida de la isla, en uno de los lugares más buscados en la isla.

Instalaciones: vestíbulo, piscina, bar piscina, zonas de recreación, fitness, parque infantil, aparcamiento.

Ubicación:

Catch Beach Club, 850 m

- playa, 850m;

- Mall Porto de Phuket ,5 km ;

- Calle comercial Boat Avenue, a 3 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.