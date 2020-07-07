  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$178,615
;
9
ID: 33045
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

Русский

¡La inversión es un objeto atractivo!
Moderno apartamento con renta garantizada hasta 11,5%!
¡Instalación!
Playa, 850m!
CAPRI RESIDENCIA complejo residencial en el corazón de la vida de la isla, en uno de los lugares más buscados en la isla.
Instalaciones: vestíbulo, piscina, bar piscina, zonas de recreación, fitness, parque infantil, aparcamiento.
Ubicación:
Catch Beach Club, 850 m
- playa, 850m;
- Mall Porto de Phuket ,5 km ;
- Calle comercial Boat Avenue, a 3 km.
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
