Complejo residencial OLYMPUS CITY GARDEN

Pattaya City, Tailandia
de
$76,806
;
21
ID: 14309
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/3/24

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada

Sobre el complejo

¡Apartamentos de lujo premium en el corazón de Pattaya!

¡Excelente opción para inversión!

¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde 8%!

¡Cuotas disponibles! ¡Los apartamentos están completamente amueblados!

¡Cerca del complejo hay todo lo necesario para una vida cómoda, lo que aumentará la demanda de viviendas de alquiler!

Jardín de la ciudad del Olimpo: ¡Es un lugar hermoso y elegante con varios jardines, fuentes frescas y cascadas! Amenidades: 4 piscinas, 3 gimnasios, 3 jacuzzis, 3 saunas, 3 baños de vapor, restaurante en el edificio, bar, 6 terrazas, Parque Tropical alrededor del edificio, supermercado, parque infantil, estacionamiento subterráneo, seguridad 24/7. < /p>

Infraestructura: - Gran Buda (templo budista); - Big C South Pattaya (hipermercado); - mundo submarino de Pattaya (oceanario); - pista de karting; - Yunomori Onsen & Spa (baño público).

Ubicación: acceso rápido a la autopista de Bangkok, a las playas cercanas de Jomtien, a los centros comerciales y a Sukhumvit Road. También se encuentra cerca del prestigioso colegio internacional Aksorn School.

¡Escribe o llama, resolveremos todas tus dudas!

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

