Complejo residencial OLYMPUS CITY GARDEN

¡Apartamentos de lujo premium en el corazón de Pattaya!

¡Excelente opción para inversión!

¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde 8%!

¡Cuotas disponibles! ¡Los apartamentos están completamente amueblados!

¡Cerca del complejo hay todo lo necesario para una vida cómoda, lo que aumentará la demanda de viviendas de alquiler!

Jardín de la ciudad del Olimpo: ¡Es un lugar hermoso y elegante con varios jardines, fuentes frescas y cascadas! Amenidades: 4 piscinas, 3 gimnasios, 3 jacuzzis, 3 saunas, 3 baños de vapor, restaurante en el edificio, bar, 6 terrazas, Parque Tropical alrededor del edificio, supermercado, parque infantil, estacionamiento subterráneo, seguridad 24/7. < /p>

Infraestructura: - Gran Buda (templo budista); - Big C South Pattaya (hipermercado); - mundo submarino de Pattaya (oceanario); - pista de karting; - Yunomori Onsen & Spa (baño público).

Ubicación: acceso rápido a la autopista de Bangkok, a las playas cercanas de Jomtien, a los centros comerciales y a Sukhumvit Road. También se encuentra cerca del prestigioso colegio internacional Aksorn School.

¡Escribe o llama, resolveremos todas tus dudas!