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Obra nueva en venta en Mueang Samut Prakan District

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Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
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Bang Mueang
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Samut Prakan City Municipality
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Pak Nam Subdistrict
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Complejo residencial ELIO DEL NEST
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Complejo residencial ELIO DEL NEST
Ban Sam Phraek, Tailandia
de
$123,893
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 35
Una oferta única para inversión en condominios modernos ELIO DEL NEST del famoso desarrollador ANANDA DEVELOPMENT. ¡Completamente amueblado! El proyecto está al lado de la ruta principal, con Elio Del Gest, ofreciendo transporte conveniente debido a su proximidad a UDOM SUK BTS. Se considera…
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Complejo residencial THE TRUST ERAWAN
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Complejo residencial THE TRUST ERAWAN
Ban Sam Phraek, Tailandia
de
$52,802
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
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Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
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Samut Prakan City Municipality, Tailandia
de
$105,236
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 22
FLO by Sansiri es un condominio que consta de 22 pisos y desarrollado por el desarrollador de SANSIRI. El complejo residencial está ubicado en Klong-San en Bangkok. Klong San es una de las zonas más antiguas de Bangkok con siglos de historia. Esta área es ideal tanto para residencia perma…
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