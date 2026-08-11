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Complejo residencial Saturdays Residence
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Complejo residencial Saturdays Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$190,616
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
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Complejo residencial The Petit Tycoon
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Complejo residencial The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$331,865
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
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Phuket Property Association
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Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
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Complejo residencial Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$130,713
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Rawayana Beachfront Village es un proyecto multifuncional que consta de 282 apartamentos de diseño en 4 plantas y 22 villas ultra premium. El complejo está ubicado en el corazón de Ravai, la ciudad de Phuket, lo que lo hace fácilmente accesible para diversas comodidades en el área! El …
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Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Complejo residencial The Panora Phuket Condominiums
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$248,048
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
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Complejo residencial The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$169,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Ubicación: The Ozone Oasis se encuentra en Bangtao, Phuket.Distancia a la playa: 2,8 kmFecha de finalización: segundo trimestre de 2026Número de pisos: 8 pisosNúmero de apartamentos: 328Descripción:Complejo residencial "The Ozone Oasis" Está ubicado en la prestigiosa zona de Laguna, conocida…
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Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
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Villa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$391,980
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera …
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Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$420,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
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Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$108,673
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Surin Sands Condominium es un proyecto boutique de élite ubicado en un exuberante entorno tropical. Además, el proyecto ofrece 82 apartamentos en 7 plantas con una superficie útil de 30 a 81 metros cuadrados. metros. ¡Está completamente amueblado con muebles importados de calidad para su…
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Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
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Villa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,19M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
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Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
Complejo residencial Cassia
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Complejo residencial Cassia
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$149,184
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Cassia es un increíble condominio ubicado a 500 metros del océano, en el corazón del vasto territorio cerrado de Laguna Phuket. El complejo está ubicado en: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Tailandia. El proyecto está rodeado de naturaleza, playas…
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Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
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Villa Botanica Lakeside ll
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$978,571
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
Edificio de apartamentos Proud Residence
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Edificio de apartamentos Proud Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$137,000
Año de construcción 2022
Área 35–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Característica del objeto: La división de las casas ofrece una vista panorámica del mar desde 75 apartamentos %. Y también hace que el proyecto sea una de las mejores opciones para invertir en Phuket. El desarrollador ofrece un ingreso garantizado 7 % por 5 años o un programa de alquiler 60/…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
137,000
Apartamentos 2 habitaciones
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Desarrollador
Art House
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Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
Complejo residencial Apartamenty klassa Luxury
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$564,546
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Pandora Residences es un apartamento de lujo totalmente equipado ubicado en el sur de Phuket, en el famoso distrito de Ravai. El complejo residencial incluye 14 apartamentos de dos y tres pisos con un interior elegante y una zona común bien cuidada con piscina y solárium. ¡La ubicación…
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Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
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Complejo residencial VIP GREAT HILL
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$45,319
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
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Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
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Villa Aqua Villas Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$748,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Aqua Villas Rawai es un nuevo proyecto con impresionantes vistas al mar, ubicado a solo 150 metros de la playa de Ravai. Con un diseño ultramoderno, cada residencia cuenta con una terraza privada en la azotea con una exclusiva piscina de 12 metros con un fondo transparente. El proyecto e…
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Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
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Complejo residencial THE ONE
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$107,020
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
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Villa Kokomo Beach House
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$3,81M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Kokomo Beach House es un complejo de nuevas villas súper lujosas con una piscina en Phuket, ubicada en la primera costa de las playas de Bang Tao y Layan. El proyecto ofrece impresionantes villas de 1022 metros cuadrados, construidas en 2 plantas. La villa tiene un gran espacio donde cada h…
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Etherium Luxury Villas es un nuevo proyecto residencial con modernas villas privadas y una piscina. Las villas tienen una fachada única con una forma redondeada, creando un diseño de aire alrededor de un diseño de paisaje reflexivo. El proyecto cuenta con 3 dormitorios, TV de pantalla plana…
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,63M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡Isola Palms es un lujoso complejo que consta de 8 residencias privadas con piscina y vistas panorámicas al mar! Cada villa tiene 4 dormitorios y 5 baños. El complejo está ubicado en una ladera con vistas a la playa de Layan en la costa noroeste de Phuket. La playa está dividida en varias p…
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Complejo residencial MAESTRO LUXURY
Complejo residencial MAESTRO LUXURY
Phuket City Municipality, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
MAESTRO LUXURY es un proyecto con 24 amplios apartamentos de lujo y comodidades únicas para los propietarios e invitados del complejo. El proyecto está ubicado en 32, Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia. Lujosos apartamentos con interiores excepcionales, entusias…
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Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,12M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
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Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
Complejo residencial Kvartira klassa lyuks u morya
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$143,818
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Sole Mio Condominium es el nuevo y impresionante complejo residencial de uno de los desarrolladores más confiables de Phuket y Railand Property Group. El proyecto consta de 124 apartamentos realizados en dos tipos de diseño: estudios de 36 metros cuadrados y apartamentos individuales de 5…
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Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$65,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
FANTASEA CONDO KAMALA es un increíble complejo de condominios ubicado a solo 900 metros de la hermosa playa de Kamala en la costa oeste de Phuket. El condominio consta de 8 pisos e incluye 164 apartamentos acogedores y elegantes. Una amplia selección de opciones, desde conceptos modernos y l…
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Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
Complejo residencial Oceana Surin
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Complejo residencial Oceana Surin
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$285,964
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$919,255
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Rawayana Beachfront Village es un proyecto multifuncional que consta de 282 apartamentos de diseño en 4 plantas y 22 villas ultra premium. El complejo está ubicado en el corazón de Ravai, la ciudad de Phuket, lo que lo hace fácilmente accesible para diversas comodidades en el área! El …
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Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Complejo residencial Surin Sabai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$255,180
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$439,367
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
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Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$560,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
LuxPride es una elegante villa de lujo de 11 del desarrollador Andaman Asset, quien se ha establecido como uno de los mejores desarrolladores de bienes raíces premium en la isla de Phuket. Excelentes villas modernas con piscina combinan una arquitectura minimalista moderna con elegantes t…
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$305,000
Año de construcción 2023
3 objetos inmobiliarios 3
En el complejo: el proyecto ocupa una superficie de 7 629 m² (4.8 paraíso). Hay 11 villas de lujo en esta área. También en las casas comerciales 7 en el centro comercial Fifth Element Plaza, seguridad las 24 horas, calles interiores privadas, una gran selección de áreas públicas verdes. Hay …
Desarrollador
Art House
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Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Complejo residencial Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$109,793
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Ocean Sands Condominium es un elegante condominio presentado en colores marrón cremoso ubicado en Lagoon, Phuket, cerca de la playa de Bangtao. Ocean Sands Laguna ofrece todas las comodidades estándar de un hotel de cinco estrellas, por lo que proporcionará un confort completo. El condom…
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Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$754,804
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Botanica Foresta es el mayor proyecto de hogar y villa que consta de 49 unidades elegantes. ¡La lujosa residencia se encuentra en medio del bosque, a poca distancia en coche de la hermosa playa de Layan y de la famosa laguna de Phuket! Cada villa tiene un interior elegante con techos a…
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Complejo residencial Wyndham La Vita
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$150,481
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
Complejo residencial Laguna Park 2
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Complejo residencial Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$538,495
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Laguna Park 2 es un proyecto y villa de estilo moderno que consta de 53 unidades residenciales: 28 casas adosadas y 25 villas. El proyecto está ubicado en: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia, entre vegetación tropical. El proyecto est…
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Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$228,642
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Botanica Forestique es un complejo de 27 villas en un diseño lujoso moderno, con un área de tierra de 674 a 1168 m ², y el área urbanizada comienza de 424 a 567 m ². Con 3 y 4 dormitorios y 5-6 baños. El complejo está ubicado en Tep Krasattri, Phuket. Cerca hay muchos cafés, restaurante…
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Villa MONO PHUKET
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$546,122
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial VIP GALAXY
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$464,220
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
VIP GALAXY es un gran complejo de villas de lujo en el sur de Phuket, ofrece a la venta tres tipos diferentes de villas, cuya área es de aproximadamente 206-272 metros cuadrados. Cada villa tiene su propia piscina privada y jardín privado. VIP GALAXY tiene un vestíbulo de cinco estrellas del…
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Complejo residencial The Quarter
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$233,199
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
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Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$93,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Utopia Naiharn es un proyecto que consta de condominios y villas en un estilo de lujo moderno. Se encuentra entre hermosos paisajes montañosos y exuberante vegetación junto a la playa. El proyecto cuenta con tres tipos de apartamentos de 1 dormitorio de 43 a 53 m2, así como villas con piscin…
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Edificio de apartamentos Proud Rawai
Edificio de apartamentos Proud Rawai
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Edificio de apartamentos Proud Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$112,000
Año de construcción 2020
Área 31–70 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Función de objeto: el complejo se puso en funcionamiento en mayo de 2020. Conocido por sus dos mejores restaurantes en la playa de Ravai. El desarrollador ofrece un programa de alquiler 70/30 % En el complejo: un condominio moderno y elegante de seis pisos con los más altos estándares de ca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
232,000
Desarrollador
Art House
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Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Villa s udobnoy planirovkoy
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$419,406
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Qabalah es un lujoso complejo de villas ubicado en 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. La instalación incluye 31 apartamentos en 2 plantas, en un estilo de diseño. Además, cada villa tiene 2-4 habitaciones con piscina privada y un exuberante jardín en el te…
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Complejo residencial Laguna Beachside
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$852,701
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Laguna Beachside es un increíble proyecto de condominio desarrollado por la propiedad Laguna. El complejo está ubicado en: 394, ถนน รี สุน ทร Cherngtalay, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia El proyecto consta de 4 edificios de 5 pisos cada uno, y todos están conectados entre sí. …
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Complejo residencial ADM Platinum Bay by Wyndham
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$137,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
ADM Platinum Bay by Wyndham es un moderno condominio de lujo compuesto por 432 apartamentos en 4 plantas y diseñado por New World ADM Platinum.El complejo está totalmente amueblado y tiene una magnífica decoración con todas las comodidades en el sitio.Los tipos de apartamentos van desde estu…
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Complejo residencial Kvartira s udobnoy planirovkoy
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$142,575
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Above Element es un moderno complejo residencial ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. El condominio del complejo tiene un diseño moderno en estilo mediterráneo. En dos edificios de 7 pisos hay 263 apartamentos que van desde 38 metros cuadrados. hasta 138 metros cuadrados…
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Complejo residencial The Park Surin
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$290,681
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$165,441
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
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Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
Complejo residencial Origin Central Phuket
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$57,907
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
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Villa Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$800,466
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Laguna Park 2 es un proyecto y villa de estilo moderno que consta de 53 unidades residenciales: 28 casas adosadas y 25 villas. El proyecto está ubicado en: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrito de Thalang, Phuket 83110, Tailandia, entre vegetación tropical. El proyecto est…
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Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,98M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Isola Sky es una lujosa villa con piscina que es un paraíso para la relajación y la tranquilidad, con elementos de diseño únicos y materiales atractivos que los distinguen de otras casas de lujo en la isla. El complejo consta de tres villas exclusivas con piscina, dos villas con 4 dormitori…
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Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
Complejo residencial The Ozone Lagunia Condominium
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$165,699
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
Complejo residencial The Title Halo 1
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$115,756
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Complejo residencial The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$116,887
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Sumerjase en la atmósfera de OZONE SIGNATURE CONDOMINIUM, donde la quintaesencia del lujo moderno y el encanto de la elegancia contemporánea se combinan a la perfección en el vibrante corazón de la principal ciudad turística de Asia, Phuket. Complejo residencial “Ozone Signature” es una resi…
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Phuket Property Association
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Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Complejo residencial Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$93,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Utopia Dream – es un proyecto del principal desarrollador australiano Utopia Development en la costa sur de Phuket. Esta es una verdadera joya ubicada entre las dos playas más bellas de Nai Harn y Ravai y al lado del pintoresco lago Nong Harn. El nuevo proyecto incluye un edificio de 7…
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Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
Complejo residencial Kvartira s vidom na more
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$120,470
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Harmony Naiharn es un condominio premium y un proyecto de apartamentos con servicio de 5 estrellas y vistas impresionantes del mar de Andaman. ¡El complejo está ubicado en el corazón de Ravai, a 15 minutos de las playas de Kata y Karon, a poca distancia de toda la infraestructura turístic…
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Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$978,571
Número de plantas 1
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$704,810
Número de plantas 1
Botanica Modern Loft II es un proyecto de villas modernas y de lujo con una piscina ubicada en la playa de Bang Tao, en el oeste de Phuket. El pueblo está ubicado en una zona tranquila, cerca de la infraestructura desarrollada de la playa de Bang Tao. El complejo consta de 52 apartamen…
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Complejo residencial Sea Heaven klassa lyuks
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$174,925
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Sea Heaven es un lujoso condominio de inversión de lujo a orillas de la bahía de Nai Ton, fabricado en un diseño moderno y varios diseños, que van desde 29 hasta 77 metros cuadrados. El complejo consta de 5 edificios residenciales de 8 edificios y tiene capacidad para 476 apartamentos. Los …
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Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
Complejo residencial Baan Pur
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$277,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$88,085
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Inmobiliaria extranjera de $40.000. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto libre, organizar un trato seguro con el desarrollador!- propiedad exclusiva;- asistencia para organizar la reubicación;- los ingresos anuales de las inversiones hasta el 20%;- garantía financiera de los ingresos;- protecci…
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Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
Complejo residencial Serene Condominium s vidami na more i gory
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de
$674,754
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
Serene Condominium se encuentra entre las dos playas más populares de Phuket: Surin y Bang Tao. Este es uno de los lugares más atractivos de Phuket. Esta ubicación se puede llamar la más exitosa de la isla. Desde los apartamentos se abrirán impresionantes vistas del mar o las montañas. El c…
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Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complejo residencial Apartamenty s potryasayuschimi vidami
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de
$148,648
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Diamond Condominium es un exclusivo complejo de condominios ubicado junto a la famosa playa de la costa occidental de Phuket Bang Tao. El complejo incluye 295 condominios de diseño innovador con 1-2 dormitorios y áticos con 2-4 dormitorios con viviendas totalmente equipadas, incluidas coc…
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Complejo residencial Andamaya
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Complejo residencial Andamaya
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Complejo residencial Andamaya
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$695,628
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica Ocean Valley es un proyecto de villas de lujo con una piscina diseñada por uno de los desarrolladores de villas muy exitosos en Phuket. El complejo está ubicado en Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, cerca del puerto deportivo de Ao Por Grand Marina. En el territo…
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Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
Complejo residencial Laguna Lakeside
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Complejo residencial Laguna Lakeside
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$196,961
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Laguna Lakeside es un complejo premium en el mejor resort de Asia, ubicado en Chongtal, Phuket. El complejo consta de 114 apartamentos en 7 plantas y fue desarrollado por Laguna Property. Los apartamentos de una y dos habitaciones en el proyecto son residencias elegantes y elegantes cr…
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$579,736
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN es un pueblo de élite que consta de 11 villas premium con piscina y vistas panorámicas al mar. Cada una de las villas está equipada con muebles empotrados, que proporcionan la máxima funcionalidad y comodidad, al tiempo que mantienen espacio libre. El co…
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY es un nuevo proyecto de hogar y villa ubicado en Chongtal, Phuket. El diseño del proyecto combina modernidad con un estilo de vida lujoso. El complejo consta de 12 magníficas villas con piscina, con 4 o 5 habitaciones que van desde 1026 metros cuadrados hasta 1897 …
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Villa Villa s originalnym dizaynom
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$825,177
BOTANICA HILLSIDE es un proyecto que consta de 16 villas de lujo hechas en estilo balinés. El complejo está ubicado en un dosel y una colina tranquila en el área de Cherng Talai, cerca de la mayoría de los principales servicios y atracciones locales. El proyecto ofrece villas con 3 y 4…
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Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$143,345
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Sky Park Celeste es el último y moderno complejo residencial, que consta de edificios de 7 pisos en forma de V que se construyen en un campo de golf en el corazón de Laguna Phuket. Los edificios del complejo están interconectados por transiciones rodeadas de vegetación, vistas a la laguna y…
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Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
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Phuket City Municipality, Tailandia
de
$1,08M
Opciones de acabado Con acabado
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