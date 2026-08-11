Phuket City Municipality, Tailandia

BOTANICA HILLSIDE es un proyecto que consta de 16 villas de lujo hechas en estilo balinés. El complejo está ubicado en un dosel y una colina tranquila en el área de Cherng Talai, cerca de la mayoría de los principales servicios y atracciones locales. El proyecto ofrece villas con 3 y 4…