Villa Sunti Villas

¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*

Para quién es:

Sunti Villas es perfecta para quienes aprecian la elegancia y la tranquilidad. Estas lujosas villas están diseñadas para personas adineradas que buscan vacaciones exclusivas o residencia permanente en el corazón de Phuket.

Acerca de la ubicación:

Ubicado cerca de Bangtao Beach en la parte occidental de Phuket, el proyecto brinda a sus residentes la oportunidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza y las comodidades modernas. Cerca hay clubes de playa de élite, áreas comerciales y opciones de entretenimiento como Boat Avenue, Porto de Phuket y Laguna Golf Club. El fácil acceso a Layan Beach agrega aún más atractivo a la ubicación.

Acerca del proyecto:

Sunti Villas ofrece una selección de villas de 3, 4 y 5 habitaciones con piscinas, que combinan las tradiciones orientales y la comodidad occidental. Los edificios varían de 446 a 670 metros cuadrados. En terrenos de 605 a 812 m2, el complejo consta de solo 8 villas exclusivas, cada una de ellas meticulosamente diseñada y amueblada con muebles italianos, lo que proporciona el máximo nivel de privacidad y lujo.

Servicios:

Zona de barbacoa, CCTV, gimnasio, jardín, aparcamiento, seguridad, piscina

Atractivo para la inversión:

Sunti Villas ofrece excelentes perspectivas de inversión debido a la alta demanda de alquileres de lujo en Phuket y al crecimiento estable de los precios inmobiliarios en el mercado. La combinación única de belleza natural y servicios de primera calidad atrae tanto a turistas como a residentes permanentes.

Características TOP-3:

Excelente combinación de arquitectura oriental y occidental. Ubicación exclusiva con solo 8 villas, lo que garantiza la privacidad. Cerca de las mejores playas y zonas de ocio de Phuket.

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*Entradas gratuitas con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.