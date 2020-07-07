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Villa Sunti Villas

Si Sunthon, Tailandia
de
$794,321
;
23
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ID: 21938
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1001000000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon
  • Dirección
    Ban Don Ban Ya Road

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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Para quién es:
Sunti Villas es perfecta para quienes aprecian la elegancia y la tranquilidad. Estas lujosas villas están diseñadas para personas adineradas que buscan vacaciones exclusivas o residencia permanente en el corazón de Phuket.

Acerca de la ubicación:
Ubicado cerca de Bangtao Beach en la parte occidental de Phuket, el proyecto brinda a sus residentes la oportunidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza y las comodidades modernas. Cerca hay clubes de playa de élite, áreas comerciales y opciones de entretenimiento como Boat Avenue, Porto de Phuket y Laguna Golf Club. El fácil acceso a Layan Beach agrega aún más atractivo a la ubicación.

Acerca del proyecto:
Sunti Villas ofrece una selección de villas de 3, 4 y 5 habitaciones con piscinas, que combinan las tradiciones orientales y la comodidad occidental. Los edificios varían de 446 a 670 metros cuadrados. En terrenos de 605 a 812 m2, el complejo consta de solo 8 villas exclusivas, cada una de ellas meticulosamente diseñada y amueblada con muebles italianos, lo que proporciona el máximo nivel de privacidad y lujo.

Servicios:
Zona de barbacoa, CCTV, gimnasio, jardín, aparcamiento, seguridad, piscina

Atractivo para la inversión:
Sunti Villas ofrece excelentes perspectivas de inversión debido a la alta demanda de alquileres de lujo en Phuket y al crecimiento estable de los precios inmobiliarios en el mercado. La combinación única de belleza natural y servicios de primera calidad atrae tanto a turistas como a residentes permanentes.

Características TOP-3:

  1. Excelente combinación de arquitectura oriental y occidental.
  2. Ubicación exclusiva con solo 8 villas, lo que garantiza la privacidad.
  3. Cerca de las mejores playas y zonas de ocio de Phuket.

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*Entradas gratuitas con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 446.0 – 670.0
Precio por m², USD 1,866 – 2,284
Precio del apartamento, USD 868,853 – 1,45M

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Si Sunthon, Tailandia

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Tipo de interés
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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