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Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
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Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
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Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tailandia
de
$82,174
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡Una oportunidad de inversión! Apartamentos confortables en la pintoresca zona de Bang Saray Beach. Perfecto para residencia permanente y alquiler! ¡Rendimientos del 7 por ciento!¡La casa está lista para entrar! ¡El apartamento está amueblado!¡Cerca de Bang Saray Beach! Enlaces de transporte…
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Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
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Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tailandia
de
$63,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El quinto proyecto de Sisaran de Bang Saray es un condominio de lujo ECO Friendly con 262 unidades. Con más de 15 facilidades para los residentes y una variedad de servicios de 5 estrellas, este desarrollo establecerá un nuevo punto de referencia para Bang Saray.
Desarrollador
Sisaran
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Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
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Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Tailandia
de
$266,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Encantadora villa de lujo de dos plantas Layan Bangsare Villas a orillas del Golfo de Tailandia! ¡Excelente opción de inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%! Cuotas disponibles! ¡La villa está amueblada! Amenidades: piscina priv…
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