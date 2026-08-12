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Apartamentos de varios niveles en venta en Tailandia

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Provincia de Phuket
3
Choeng Thale
3
Apartamentos multinivel Borrar
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3 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 417 m²
Piso 1/1
Venta lujoso apartamento de 3 habitaciones con zona de reparación de diseño de 417 metros cu…
$1,57M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Piso 1/2
2 -room Luxury Appartments on the 1st line of Bangtao 260m2   ❖datat
$1,60M
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con Jardín
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