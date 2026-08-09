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Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
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Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$125,743
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 51
Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos. Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa! Todos los …
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Complejo residencial EMBASSY LIFE
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Complejo residencial EMBASSY LIFE
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Complejo residencial EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tailandia
de
$99,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 24
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! 500m a Jomtien Beach! Embassy Resort – un complejo residencial de 8 plantas único, le da la oportunidad de convertirse en parte del mundo de prestigi…
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
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Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$185,022
El condominio de altura de élite es la encarnación de estilo moderno y lujo en la prestigiosa zona de Pratumnak, a solo 250 metros de la pintoresca playa. El edificio consta de 38 plantas con 342 apartamentos, la mayoría de los cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay apartamentos con 1,…
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Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
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Villa Glory Village
Pattaya City, Tailandia
de
$363,715
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
El complejo de villa más grande de Pattaya es Glory Village. Un total de aproximadamente 155 villas, cada una con jardín, piscina y un diseño para 3-4 habitaciones.En el territorio del complejo hay un centro médico, dos mini-golfs, un supermercado, un restaurante, un gimnasio y otras comodid…
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Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
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Complejo residencial SEASPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
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Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
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Villa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tailandia
de
$615,127
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Elite pueblo boutique Lavender Villa en Pattaya!15 villas exclusivas con piscinas privadas en el estilo de lujo contemporáneo!Rendimiento de alquiler: ¡7-9% anual!Los horarios de pago individuales para el Cliente son posibles!Los muebles y el equipo incorporados están incluidos en el precio!…
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Complejo residencial
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Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$65,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–64 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Olympus es una nueva forma de vida con restaurantes, cafés y tiendas convenientemente ubicados en un complejo residencial junto con las comodidades que disfrutará y necesitará justo en su puerta.El complejo es un centro para un estilo de vida saludable, con sauna, gimnasio en el techo de cad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartamentos 2 habitaciones
39.1 – 39.2
111,206
Estudio
23.2
65,583
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Geo Estate
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