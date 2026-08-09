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Complejo residencial DREAM
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Pattaya City, Tailandia
de
$41,516
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
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Complejo residencial Dusit Grand Park 2
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Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tailandia
de
$73,643
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
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Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
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Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tailandia
de
$74,379
Año de construcción 2017
Número de plantas 8
Área 56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El condominio Siam Oriental Plaza es el noveno proyecto del desarrollador finlandés, ubicado en la mejor área de Pattaya, en la colina Pratumnak. El condominio consta de pisos 8 e incluye un total de 190 apartamentos. Toda la infraestructura del complejo se encuentra en su techo, a saber: un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
75,970 – 83,570
Desarrollador
Siam Oriental Condos
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TekceTekce
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tailandia
de
$36,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamento de lujo en el complejo residencial Jomtien Sweet Condotel en el área de Jomtien. El apartamento está hecho en un estilo moderno con cocina equipada y utensilios de cocina, lavadora y nevera. ¡Se proporciona una cuota muy cómoda sin intereses con una primera cuota mínima! EVENT…
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Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
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Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
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Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tailandia
de
$99,014
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 22
Beverly Mountain Bay está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece impresionantes vistas al mar y al horizonte. Condominio de lujo Beverly Mountain Bay en Pattaya: un lugar ideal para quedarse. El complejo está construido con materiales de alta calidad que son sostenibles para el medio amb…
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Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
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Pattaya City, Tailandia
de
$279,259
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
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Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
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Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$86,949
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 46
Arcadia Millennium Tower — es un proyecto de condominio y apartamento ubicado en la parte central de Pattaya. La ubicación en la parte central de la ciudad garantiza la proximidad a toda la infraestructura urbana más popular. También cerca se encuentran los principales centros comerciales de…
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Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
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Complejo residencial Laguna Bay 1
Pattaya City, Tailandia
de
$34,170
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
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Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
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Complejo residencial EMBASSY
Pattaya City, Tailandia
de
$73,687
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
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Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
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Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$182,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡Una gran opción de inversión! Villas elegantes en Pattaya del desarrollador FED PROPERTY! ¡Instalación!VILLA ASIATIC PATTAYA es un nuevo pueblo que ofrece un estilo de vida europeo con un toque asiático en la ubicación perfecta. El estilo de vida tailandés es alegre, el campo en Europa se m…
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Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
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Complejo residencial Elysium Residences
Pattaya City, Tailandia
de
$214,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 18
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
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Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
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Pattaya City, Tailandia
de
$410,169
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
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Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
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Villa ELEMENT
Pattaya City, Tailandia
de
$207,964
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
¡Una oportunidad única para invertir en villas ELEMENT de lujo! ¡Plan de pago a plazos! Descubra la casa de sus sueños en Patta Element. Con una colección de más de 5 diseños de casas diferentes, puedes encontrar fácilmente el perfecto que se adapte a tu estilo único. El proyecto presta aten…
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Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tailandia
de
$80,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
SABAI HOME 8 Villas en Bang Lamung, Pattaya! ¡Una inversión atractiva en tu futuro! ¡Instalaciones disponibles! ¡Con mobiliario completo!Cada residencia cuenta con un diseño generoso que proporciona comodidad y comodidad para los residentes. Para aquellos que buscan una mezcla armoniosa de t…
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Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
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Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tailandia
de
$98,360
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Olympus es un nuevo complejo de apartamentos de lujo en una prestigiosa zona en el centro de Pattaya, con vistas al mar y la ciudad! El proyecto consta de seis edificios de 8 pisos, ofrece estudios y apartamentos, cuyos interiores están decorados con diseñadores profesionales. También ha…
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Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
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Pattaya City, Tailandia
de
$111,768
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 38
El Panora Condominium es un rascacielos alto de 38 plantas situado en una de las mejores zonas de Pattaya (Pratamnak Hill). Desde el complejo hay una vista panorámica del mar.La Panora Pattaya está a solo 250 metros de la playa. Pratamnak Hill es una zona de prestigio y la única montaña en l…
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Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
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Complejo residencial City Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$73,242
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tailandia
de
$232,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
NARITA VILLA es un nuevo complejo de villas ubicado en Pattaya. El complejo tiene un diseño moderno en estilo japonés. ¡Jomtien Beach o South Pattaya District están a solo 10-15 minutos! UBICACIÓN: Cerca hay muchos cafés, restaurantes, tiendas, miel. instituciones, escuelas! La vil…
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Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
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Pattaya City, Tailandia
de
$241,996
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 37
Ocean Portofino Jomtien es un condominio costero de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo que cuenta con 268 unidades con vistas únicas del puerto deportivo más grande de Asia. ¡El complejo está ubicado en un lugar súper prestigioso de la Riviera de Jomtien, la nuev…
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Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
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Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tailandia
de
$57,981
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
STAR es un condominio en un diseño moderno, de la compañía Siam Oriental. El proyecto está ubicado en la zona más prestigiosa de la ciudad, en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, el muelle de Bali Hai, la famosa calle Volking, est…
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Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
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Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$109,130
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 59
Copacabana Beach Jomtien - un rascacielos de 59 pisos en Pattaya con una excelente ubicación en el área de Jomtien. El complejo está ubicado cerca del mar. La característica principal de Copacabana Pattaya – es la oportunidad de comprar un apartamento con piscina privada, piscina en la que …
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Pattaya City, Tailandia
de
$83,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Seven Seas Le Carnival es un proyecto del famoso desarrollador Universal Group Thailand. El condominio consta de 4 edificios, dos de los cuales son rascacielos de 30 pisos. El proyecto está ubicado en el centro de Pattaya, con una infraestructura bien desarrollada, ¡a solo 4 minutos de l…
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