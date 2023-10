Pa Tong, Tailandia

de €256,138

Ríndete a: 2018

El Bay and Beach Club es LA ÚNICA RESIDENCIA EN LA PLAYA EN PATONG. Un complejo sofisticado en una de las playas más bellas del mundo. La perfección sin compromiso, cada elemento de este complejo muy esperado se abordará con minuciosa atención al detalle. El hotel está ubicado justo en primera línea de playa en una zona bordeada de palmeras complementada por el hermoso azul ultramarino del mar de Andaman, lo que convertirá su estadía en una experiencia verdaderamente memorable. Ofrece servicios e instalaciones de estrellas estándar internacional 5. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant ofrece una deliciosa variedad de alimentos y bebidas. The Bay ofrece 26 nuevas habitaciones de lujo y espaciosas equipadas con una cocina completamente funcional, todas diseñadas con el mejor estilo contemporáneo, con algunas unidades que ofrecen un jacuzzi relajante en el balcón para sus vacaciones especiales. Ubicación The Bay & Beach Club ofrece alojamiento absoluto frente al mar en el corazón de Patong. Condiciones de compra Condiciones de garantía de alquiler 8 % Garantía de alquiler NET (sujeto a WHT) para los primeros años 2, 7 % Garantía de alquiler NET (sujeto a WHT) durante los siguientes 13 años (sin tarifas de mantenimiento, sin electricidad, sin agua, sin fondo de hundimiento ...) durante 15 años. La garantía de alquiler se paga con anticipación cada año. El primer pago de la garantía de alquiler se realiza dentro de los 30 días tan pronto como la unidad esté totalmente pagada. Opción de recompra Recompra del Desarrollador opcional después de 15 años a un precio inicial + 10 %. Después de 15 años de negociación con el Desarrollador para un nuevo Programa de Garantía de Alquiler. Términos de pago 200,000 baht reservation Depósito 50 % al firmar el Contrato de compra, dentro de los 30 días a partir de la firma del Acuerdo de reserva. 50 % (depósito menos), dentro de 3 meses. El comprador puede revender la unidad en cualquier momento (cambiar el nombre en el contrato de arrendamiento) durante los 15 años y el nuevo comprador continuará con las mismas condiciones de garantía de alquiler del primer comprador Beneficios para el propietario 4 asignación de uso de semanas por año en cualquier momento incluyendo TEMPORADA DE PEAK. Tarjeta de propietario VIP con transporte diario gratuito y ventajas en el grupo más actividades.