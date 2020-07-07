Villa Kiri Buddha Pool Villa

¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:

Perfecto para quienes buscan un aislamiento lujoso con las máximas comodidades en un paraíso tropical. Adecuado para familias con niños, así como para quienes estén considerando oportunidades de inversión.

Sobre la ubicación:

Ubicado en la bahía de Chalong, una de las zonas más atractivas de Phuket. Rodeado de aguas cristalinas, arrecifes de coral y pintorescas playas. Cerca de Tiger Park Phuket y a solo 12 minutos del campo de golf.

Sobre el proyecto:

Kiri Buddha Pool Villa es un complejo residencial de 8 exclusivas villas de estilo balinés con dos o tres habitaciones. Los tamaños de las villas varían de 274,5 a 337,5 metros cuadrados, lo que brinda la máxima comodidad y privacidad. El diseño cuidadoso combina la modernidad con elementos tradicionales tailandeses.

Servicios:

CCTV, jardín, estacionamiento, seguridad, piscina privada

Atractivo para la inversión:

La alta demanda de propiedades inmobiliarias en Phuket, la ubicación ventajosa, el potencial de crecimiento del valor y los ingresos por alquiler hacen de Kiri Buddha Pool Villa una excelente oportunidad de inversión. La proximidad a escuelas internacionales también mejora su valor para los compradores familiares.

Las 3 principales características:

Diseño balinés único y espaciosas distribuciones. Piscina privada y jardín para una relajación tranquila. Ubicación prestigiosa en el corazón de la bahía de Chalong.

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*Las entradas son un regalo con la compra de cualquier propiedad con nosotros en la isla de Phuket, con un precio desde $100,000