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Villa Kiri Buddha Pool Villa

Chalong, Tailandia
de
$509,461
;
38
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ID: 21928
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1006760000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/12/24

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Chalong

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

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¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*

Para quién es adecuado:
Perfecto para quienes buscan un aislamiento lujoso con las máximas comodidades en un paraíso tropical. Adecuado para familias con niños, así como para quienes estén considerando oportunidades de inversión.

Sobre la ubicación:
Ubicado en la bahía de Chalong, una de las zonas más atractivas de Phuket. Rodeado de aguas cristalinas, arrecifes de coral y pintorescas playas. Cerca de Tiger Park Phuket y a solo 12 minutos del campo de golf.

Sobre el proyecto:
Kiri Buddha Pool Villa es un complejo residencial de 8 exclusivas villas de estilo balinés con dos o tres habitaciones. Los tamaños de las villas varían de 274,5 a 337,5 metros cuadrados, lo que brinda la máxima comodidad y privacidad. El diseño cuidadoso combina la modernidad con elementos tradicionales tailandeses.

Servicios:
CCTV, jardín, estacionamiento, seguridad, piscina privada

Atractivo para la inversión:
La alta demanda de propiedades inmobiliarias en Phuket, la ubicación ventajosa, el potencial de crecimiento del valor y los ingresos por alquiler hacen de Kiri Buddha Pool Villa una excelente oportunidad de inversión. La proximidad a escuelas internacionales también mejora su valor para los compradores familiares.

Las 3 principales características:

  1. Diseño balinés único y espaciosas distribuciones.
  2. Piscina privada y jardín para una relajación tranquila.
  3. Ubicación prestigiosa en el corazón de la bahía de Chalong.

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Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 192.0 – 498.0
Precio por m², USD 1,945 – 2,589
Precio del apartamento, USD 503,408 – 1,03M

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Chalong, Tailandia

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Tipo de interés
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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