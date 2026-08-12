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Apartamentos en la montaña en venta en Tailandia

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Pattaya
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Phuket
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Ko Samui
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Provincia de Phuket
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Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/8
Apartamento amueblado con vistas al mar en THE BREEZE BEACHSIDE!¡Asignación del dueño!Aparta…
$73,204
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,287
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,260
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 5/6
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$212,246
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 51 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,274
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,390
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,287
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 6/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,314
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/7
Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo en la prestigiosa zona de Cherngtal…
$175,160
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UndersunEstate
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,308
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,322
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Apartamento 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 66 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, Phuket, Tailandia
$178,815
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
$174,363
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 5/5
SkyPark Laguna - un proyecto del desarrollador Laguna Phuket - es una de las marcas de desar…
$225,225
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Apartamento 1 habitación en Thalang, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/7
$109,650
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Atlas property
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Apartamento 3 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 55 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Karon, Mueang Phuket, Phuket, Tailandia
$187,815
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Apartamento 2 habitaciones en Thalang, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/7
Present   The latest project on the coast of Bang Tao, Phuket. Exclusive location: next to…
$139,171
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Estudio en Choeng Thale, Tailandia
Estudio
Choeng Thale, Tailandia
Área 36 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$156,665
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 48 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Bang Tao Beach, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$247,920
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Apartamento 2 habitaciones en Thalang, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3/7
$85,387
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Apartamento 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/8
Nuevo apartamento de 2 dormitorios, 55,2 metros cuadrados, en un condominio VIPKaron,   un c…
$167,457
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Apartamento 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 547 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Layan Beach, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$1,79M
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Apartamento 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Karon, Mueang Phuket, Phuket, Tailandia
$125,458
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Apartamento 1 habitación en Thalang, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Thalang, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 3/7
$146,697
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Apartamento 2 habitaciones en Thalang, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3/7
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Tipos de propiedades en Tailandia

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Parámetros de las propiedades en Tailandia

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