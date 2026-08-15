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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/8
Residencias cerca de Wongamat Beach – vida útil en North Pattaya!Se crea un nuevo proyecto d…
$70,120
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 4/8
¡Una vida tranquila en North Pattaya!Un nuevo proyecto de baja altura en la zona de Wongamat…
$107,758
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/8
La vida junto al mar en North Pattaya es un nuevo proyecto turístico en Wongamat!Imagina una…
$111,111
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Complejo Premium en la primera costa en Bang Amphur!El Panora Estuaria es un complejo reside…
$233,672
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Residencias con alojamiento después del 50% de pago!Una rara oferta para aquellos que buscan…
$233,812
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
¡La primera costa de Pattaya con la oportunidad de establecerse ahora!La propiedad preparada…
$257,380
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 33
Apartamento premium de lujo en el corazón de Pattaya! ¡Una gran opción de inversión!La Rivie…
$113,565
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
Proyecto turístico a gran escala con apartamentos para descanso y alquiler!Embassy World es …
$103,994
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
Un proyecto moderno con una infraestructura de bienestar a gran escala!Hoy, los compradores …
$95,122
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Apartamento de inversión con infraestructura de resort en Jomtien!Un proyecto residencial mo…
$89,021
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 4/8
El nuevo formato de bienes raíces en Pattaya: un resort donde quieres vivir todos los días!L…
$160,535
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Piso 4/8
La propiedad cerca de Wongamat Beach es un proyecto turístico en North Pattaya!Las residenci…
$167,320
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 4/8
Wongamat – vida junto al mar en una zona tranquila de Pattaya!Hay áreas donde la propiedad i…
$108,045
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
El complejo residencial cerca de Wongamat Beach es un nuevo proyecto en la parte tranquila d…
$72,934
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
No todos los proyectos por el mar son igualmente interesantes. Algunos se vuelven escasos in…
$89,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 4/8
Una residencia moderna para aquellos que eligen comodidad junto al mar!Embassy World es un p…
$166,059
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
City resort para vivir por el mar e invertir en Pattaya!Esto no es sólo un complejo residenc…
$94,986
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Bienes raíces asequibles en Pratamnak - asignación del propietario a DREAM!¿Buscando la prim…
$50,015
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Área 28 m²
Piso 3/8
Estudio en DREAM en Pratamnak a un precio atractivo!¡Asignación del dueño!Una gran oportunid…
$50,015
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Piso 4/8
Vida en el formato de un resort en una de las zonas más populares de Pattaya!Embassy World e…
$85,864
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Área 36 m²
Piso 4/8
North Pattaya por el mar es un proyecto turístico en la zona de Wongamat!En la zona de Wonga…
$102,598
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Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
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Bang Sare, Tailandia
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Dormitorios 1
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Área 32 m²
Piso 3/8
Apartamento amueblado con vistas al mar en THE BREEZE BEACHSIDE!¡Asignación del dueño!Aparta…
$73,204
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/8
Una residencia de nueva generación cerca de Jomtien Beach!Embassy World es un complejo resid…
$62,230
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/8
¡Cinco minutos para Wongamat Beach!North Pattaya ha sido durante mucho tiempo la elección de…
$112,333
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 41 m²
Piso 9/67
Reventa del propietario en uno de los proyectos más grandes de Pattaya!Apartamento de 2 dorm…
$154,592
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
Reventa del propietario en un proyecto premium en Jomtien - Quota extranjera!Términos favora…
$98,251
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 4/8
Apartamentos en todo el complejo cerca del mar!El proyecto es para aquellos que quieren obte…
$148,169
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Piso 4/8
Inmuebles por el mar en la prestigiosa zona de Pattaya con cuotas hasta 2030!Comprar un apar…
$104,081
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Habitaciones 2
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Área 52 m²
Piso 4/8
Residencia Resort con infraestructura de nivel hotelero en Jomtien!El proyecto se crea para …
$160,114
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
Imagina que el mar está a sólo cinco minutos de tu casa. .Por la mañana - un paseo por la pl…
$85,820
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Tipos de propiedades en Provincia de Chon Buri

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condos
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1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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