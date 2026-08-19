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Apartamentos en venta en Bang Sare, Tailandia

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9
3 habitaciones
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29 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
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$106,371
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
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Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la z…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Condominios Delmare: Frente a la playa viviendo en BangsareEste impresionante condominio de …
$287,850
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Sea Saran Condo Pattaya en venta Ocean View Corner Unit Un raro condominio de esquina con vi…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
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Dormitorios 2
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
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Dormitorios 1
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
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Dormitorios 1
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$122,996
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Apartamento 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
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Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la z…
$544,013
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la zo…
$185,390
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Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/8
Apartamento amueblado con vistas al mar en THE BREEZE BEACHSIDE!¡Asignación del dueño!Aparta…
$73,204
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Dormitorios Vista Mar en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio con vista …
$427,333
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Pure Sunset – Studio Condominium for Sale, Na Jomtien, PattayaVive en Pure Sunset Na Jomtien…
$91,996
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Apartamento en Bang Sare, Tailandia
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Bang Sare, Tailandia
Unrivaled continental living with an island feel in Sattahip, Thailand. Sea Zen Apartamento …
$54,095
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Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 27 m²
Piso 2/8
50 metros al mar en Bang Sare y un formato compacto para vivir o alquilar!Breeze 2 se encuen…
$45,648
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
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Condominio especial de 1 dormitorio en venta en Pure Sunset Na JomtienEste condominio se enc…
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
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Dormitorios 2
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Condominio de 2 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se enc…
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La playa Breeze 1 dormitorio en venta – Este encantador apartamento de 1 dormitorio, 1 baño …
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Disfrute de un lujo sostenible a solo 400 metros de la playa con este condominio de 2 dormit…
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Condominio de 2 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste apartamento está …
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Área 50 m²
Del Mare es un condominio frente a la playa en la tranquila zona de Bang Saray, diseñado par…
$199,875
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
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Nº de cuartos de baño 2
Condominio en venta Bangsaray Frente a la playa Bangsaray Condominium Vendido con arrendatar…
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SeaZen Condominium 1 Dormitorio en venta en Bang Saray SattahipSituado en Bang Saray Sattahi…
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