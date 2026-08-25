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Apartamentos en venta en Pa Tong, Tailandia

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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 3/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: For seekers of luxurious accommodatio…
$551 086
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 184 m²
$558 464
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Apartamento en Pa Tong, Tailandia
Apartamento
Pa Tong, Tailandia
Área 35 m²
PAT4493 Este Luxury Condo situado en el sur de Patong, ofrece un moderno estudio totalmente…
$159 187
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Apartamento en Pa Tong, Tailandia
Apartamento
Pa Tong, Tailandia
$306 877
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión y estilo de vida en el corazón de Patong con…
$241 714
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Welcome to Tropical Heights Villas, an exclusive collection of modern villas nestled amidst …
$604 891
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
PAT22895 This penthouse is a good match for buyers who want to stay close to the ener…
$1,18M
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Apartamento 6 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Vistas al mar panorámico ← Piscina Privada de Infinito Kalim Beach LocationSituado en el imp…
$2,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida en Bluepoint Condominiums, un desarrollo boutique de baja altura en …
$1,16M
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Descubre Elevated Coastal Living en Niranda SeaviewBienvenido a Niranda Seaview, un desarrol…
$117 041
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Apartamento 5 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 462 m²
PAT7099 Situado a 1,3 km a pie de la playa de Patong, esta villa ofrece todas las comodidad…
$2,14M
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Apartamento 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 2/3
Residencia boutique en la cima de la colina con sólo 24 apartamentos: Edificio A está en la …
$229 000
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Apartamento 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
Colección exclusiva de residencias de lujo de marca situada a solo 150 metros de Patong Beach.
$306 000
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descubre ABOV Patong, un desarrollo de condominio fuera del plan principal que ofrece reside…
$304 717
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
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Área 182 m²
Bienvenido a Tropical Heights Villas, una exclusiva colección de villas modernas enclavadas …
$604 891
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Apartamento 4 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
PAT21801 Esta hermosa villa reformada en Patong ofrece todo lo que necesita para vivir trop…
$701 035
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión y estilo de vida en el corazón de Patong con…
$241 714
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Apartamento 8 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 8 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
Impresionantes vistas al océano Silencio Privada Infinity Pool ← Prime Kalim LocationDisfrut…
$4,24M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 125 m²
PAT7036 Este apartamento de 2 dormitorios trae la increíble oportunidad de nunca dejar de a…
$306 129
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Ático Ático 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$529 477
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Apartamento 8 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 8 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
Stunning Ocean Views | Private Infinity Pool | Prime Kalim Location Experience luxury coasta…
$4,24M
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Área 1 600 m²
Impresionantes vistas al océano Silencio Privada Infinity Pool ← Prime Kalim LocationDisfrut…
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 294 m²
PAT6507 Villa de lujo situada en la famosa zona de la isla - Patong. Este complejo está rod…
$1,00M
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Apartamento en Pa Tong, Tailandia
Apartamento
Pa Tong, Tailandia
Área 450 m²
PAT4819 Aferrándose al borde de una península privada, la Villa ofrece un diseño elegante d…
$1,01M
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descubre ABOV Patong, un desarrollo de condominio fuera del plan principal que ofrece reside…
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Área 329 m²
PAT7070 El aspecto excepcional de esta villa es lo que hizo que su diseño conseguir un prem…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
PAT22671 Discover a unique opportunity to own a beautifully designed sea-view pool vi…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
PAT22672 Step into the world of smart property investing with this unique co-ownershi…
$107 145
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Descubra una fantástica oportunidad para poseer un condominio libre extranjero en Phuket, id…
$151 147
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
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