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Apartamentos en venta en Provincia de Phang Nga, Tailandia

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23 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Takua Thung, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Takua Thung, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
PHA22013 Experimente el epítome de lujo en nuestra villa de 3 dormitorios en Phang Nga, Phu…
$560,139
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 285 m²
PHA6718 El nuevo complejo de villas en la playa de Natai le dará relajación e inspiración e…
$2,27M
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Apartamento 6 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 050 m²
Mansión única directamente en la playa, totalmente renovada y lista para entrar.Esta exquisi…
$7,42M
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 850 m²
PHA21900 Ubicado a lo largo de las prístinas orillas de la playa de Natai, esta propiedad d…
$7,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Takua Thung, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Takua Thung, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
PHA22759 Descubra una villa de diseño único que ofrece privacidad, vida moderna y un ambien…
$965,862
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Apartamento 6 habitaciones en Takua Thung, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Takua Thung, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 500 m²
PHA22488 Esta extraordinaria villa de 6 dormitorios junto al mar ofrece una escapada perfec…
$7,39M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Takua Thung, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Takua Thung, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 183 m²
Descubre un exclusivo Retiro frente a la playa en Aleenta ResortExperimenta lo último en viv…
$2,36M
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Apartamento 6 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
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Ban Khao Pi Lai, Tailandia
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Nº de cuartos de baño 8
Área 1 050 m²
Mansión única directamente en la playa, totalmente renovada y lista para entrar.Esta exquisi…
$7,42M
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Apartamento 6 habitaciones en Provincia de Phang Nga, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Provincia de Phang Nga, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 200 m²
PHA22485 Esta impresionante mansión frente a la playa de seis dormitorios ofrece una experi…
$4,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Khok Kloi, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Khok Kloi, Tailandia
Dormitorios 3
Área 615 m²
PHA7134 Una villa frente al mar ofrece el nivel más alto de lujo y comodidad. La playa de N…
$3,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Nai Si, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bang Nai Si, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 323 m²
Vida tropical exclusiva por el mar AndamánThaiLife Residences es un lujoso establecimiento d…
$502,814
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Apartamento 6 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
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Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 050 m²
Mansión única directamente en la playa, totalmente renovada y lista para entrar.Esta exquisi…
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Dormitorios 2
Área 368 m²
PHA6450 Un nuevo complejo de villas de lujo situado en el Mar Andamán, rodeado de selva tro…
$1,26M
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
PHA21957 Descubra la belleza virgen de la playa de Natai justo al norte de Phuket, donde la…
$2,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Takua Pa, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Takua Pa, Tailandia
Dormitorios 4
Área 1 066 m²
PHA5532 Esta extensiva villa de 4 dormitorios, situada en la tranquila isla Ko Kho Khao en …
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Nai Si, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bang Nai Si, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 323 m²
Vida tropical exclusiva por el mar AndamánThaiLife Residences es un lujoso establecimiento d…
$502,814
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 296 m²
PHA6738 Apartamentos en un hotel de 5 estrellas situado en las orillas del Mar Andaman y la…
$854,591
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Dormitorios 3
Área 521 m²
PHA6582 Un nuevo complejo con un club de campo, tenis y golf. Esta es una oportunidad para …
$1,84M
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Apartamento 5 habitaciones en Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
Dormitorios 5
Área 1 053 m²
PHA5371 Un nuevo proyecto de gama alta que consta de 37 villas y 24 apartamentos ofrece res…
$5,44M
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Po Daeng, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Po Daeng, Tailandia
Dormitorios 4
Área 644 m²
PHA6583 Ventajas del nuevo proyecto en la provincia de Phang Nga:Este es un moderno complej…
$2,10M
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Apartamento 6 habitaciones en Provincia de Phang Nga, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Provincia de Phang Nga, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 m²
PHA22486 El mejor estilo de vida frente a la playa con esta extensa villa de 6 dormitorios …
$6,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Nai Si, Tailandia
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Bang Nai Si, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 323 m²
Vida tropical exclusiva por el mar AndamánThaiLife Residences es un lujoso establecimiento d…
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Apartamento 1 habitacion en Kapong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kapong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
El condominio con vista al mar consta de 112 estudios y 61 apartamentos de 2 dormitorios.Ubi…
$110,000
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