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Apartamentos en venta en Provincia de Surat Thani, Tailandia

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Ko Samui
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13 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 300 m²
Esta es la última oportunidad que queda de poseer una extraordinaria residencia ultra lujosa…
$2,67M
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Apartamento 5 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
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Apartamento 5 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Baan Bang Rak, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Baan Bang Rak, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 4/4
Apartamento con vista al mar en un complejo residencial frente a la playa (Bang Rak)Se ofrec…
$99,000
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Apartamento 1 habitacion en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
En la isla del paraíso Koh Samui, se le ofrece la oportunidad de convertirse en el propietar…
$86,559
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Apartamento 1 habitación en Baan Nai Suan, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Baan Nai Suan, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
Balcón complejo en la primera línea del mar - a sólo 50 metros de la playa de Nayang.‼️Eso e…
$152,647
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Apartamento 4 habitaciones en Baan Plai Laem, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Baan Plai Laem, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
4 Bedroom Seaview Villa at Plai laem with big garden and private swimming.   24 Hour S…
$785,700
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Apartamento 3 habitaciones en Baan Chaweng Noi, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Baan Chaweng Noi, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Explora el misterioso encanto de Koh Samui con la mejor ubicación   La Villa está muy ce…
$682,900
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Apartamento 2 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$235,045
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Apartamento 1 habitación en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 29 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$77,386
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Apartamento 4 habitaciones en Baan Lamai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Baan Lamai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Lamai Beach, Samui, Surat Thani, Tailandia
$262,185
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Apartamento 2 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 92 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$214,156
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Apartamento 2 habitaciones en Baan Lamai, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Baan Lamai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Lamai Beach, Samui, Surat Thani, Tailandia
$110,403
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Tipos de propiedades en Provincia de Surat Thani

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Provincia de Surat Thani, Tailandia

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con Terraza
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