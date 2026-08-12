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Apartamentos del lago en venta en Tailandia

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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Provincia de Phuket
8062
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18 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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DD CO DEDD CO DE
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,390
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/7
Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo en la prestigiosa zona de Cherngtal…
$175,160
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Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,308
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,322
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
$174,363
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 29 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Laguna Phuket, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$188,696
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Apartamento 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/7
Apartamentos en venta en Cassia Hotel PhuketCaracterísticas principales:Apartamentos en el c…
$384,900
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Piso 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,097
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,110
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 6/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,072
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Apartamento 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 56 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Laguna Phuket, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$318,899
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 6/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,084
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Tipos de propiedades en Tailandia

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condos
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estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

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