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Apartamentos en venta en Kathu, Tailandia

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Patong
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Pa Tong
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625 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 800 m²
Encaramado en la espectacular costa de la Millonaria de Kamala, Villa Samira es una impresio…
$4,25M
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Apartamento 2 habitaciones en Kathu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Kathu, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Un condominio moderno y bien mantenido situado en el popular desarrollo de D Condo Creek en …
$132,973
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Situado en las colinas de Kamala, esta villa de 3 dormitorios, piscina de 3 baños ofrece una…
$754,221
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 359 m²
Descubra el epítome de la isla moderna que vive en Red Palm Villa, una impresionante obra ma…
$484,640
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Apartamento 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Ubicado en el tranquilo abrazo de Kamala, Phuket, Coralina es una obra maestra residencial d…
$140,943
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Situado en una tranquila zona residencial a pocos minutos de Kamala Beach, esta propiedad es…
$693,641
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Apartamento 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 4
Área 2 700 m²
Situado frente a las costas prístinas de Kamala, Phuket, con vistas al mar Andamán, Villa So…
$7,54M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida en Bluepoint Condominiums, un desarrollo boutique de baja altura en …
$1,16M
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Apartamento 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 148 m²
Ubicado dentro de la exclusiva finca Cape Amarin en el famoso Kamala Headland, Villa Silver …
$4,60M
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 460 m²
Una oportunidad absoluta frente a la playa en PhuketBeach House Kalim es una excepcional vil…
$2,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Descubre lo último en lujo tropical viviendo en Botanica MontAzure – un prestigioso nuevo de…
$1,18M
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Apartamento 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Ubicado en el corazón de Kamala, Phuket, Citygate de Phuket es un exclusivo desarrollo resid…
$188,101
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión y estilo de vida en el corazón de Patong con…
$241,714
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 356 m²
Villa de lujo con piscina privada de agua salada – 2 km de la playa de KamalaEntra en tu pro…
$848,120
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Apartamento 7 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 7 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 200 m²
Vistas de lujo, privacidad y toma de conciencia en el corazón de PhuketVilla Yoosook es una …
$2,73M
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Apartamento 7 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 7 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 105 m²
Una obra maestra de arquitectura contemporánea tailandesa en la prestigiosa Millonaria de Ph…
$6,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Bienvenido a Tropical Heights Villas, una exclusiva colección de villas modernas enclavadas …
$604,891
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Apartamento 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en el corazón de Kamala, Phuket. Este mode…
$133,276
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Descubre Elevated Coastal Living en Niranda SeaviewBienvenido a Niranda Seaview, un desarrol…
$117,041
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Apartamento 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descubra un santuario de lujo sin igual en The Residences en InterContinental Phuket Resort,…
$421,031
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 461 m²
Naturale Kamala es una exclusiva colección de lujosas villas de piscina privada ubicadas en …
$2,09M
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Apartamento 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descubra Coastal Living en Its FinestExperimente la combinación perfecta de confort moderno …
$205,972
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión y estilo de vida en el corazón de Patong con…
$241,714
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Apartamento 3 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 356 m²
Villa de lujo con piscina privada de agua salada – 2 km de la playa de KamalaEntra en tu pro…
$851,206
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Descubra una fantástica oportunidad para poseer un condominio libre extranjero en Phuket, id…
$151,147
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Área 42 m²
Descubra Coastal Living en Its FinestExperimente la combinación perfecta de confort moderno …
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Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descubre ABOV Patong, un desarrollo de condominio fuera del plan principal que ofrece reside…
$304,717
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Pa Tong, Tailandia
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Kamala, Tailandia
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Apartamento 5 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 5
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Tipos de propiedades en Kathu

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Parámetros de las propiedades en Kathu, Tailandia

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