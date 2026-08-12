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Apartamentos con piscina en venta en Tailandia

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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Provincia de Phuket
8062
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470 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 3/5
Acogedor apartamento de 2 habitaciones de 33.15 metros cuadrados en el 3er piso del condomin…
$176,131
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 8
La combinación perfecta de confort e inversión en una de las zonas más atractivas de Phuket.…
$132,000
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Apartamento 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Venta apartamento de lujo de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 60 metros cu…
$274,554
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$244,230
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 7
El apartamento está listo, amueblado y equipado, para que pueda entrar inmediatamente despué…
$100,604
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 6/8
Acogedor apartamento "llave" 1 + 1 con una superficie de 30.72 metros cuadrados. en el sexto…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$339,119
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Apartamento 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$339,091
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Apartamento 3 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 92 m²
Piso 1/6
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$358,608
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Número de plantas 7
Apartamento Premium en el corazón de Jomtien!Zensiri Residences Jomtien es un complejo resid…
$130,243
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Apartamento 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 6/8
Venta de un acogedor apartamento de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 90 me…
$326,613
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2
PRES-SALE - Venta cerrada. Listo para vivir completamenteTu apartamento perfecto junto al ma…
$110,347
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Un exclusivo oasis de confort en el corazón de Pattaya!Una oportunidad única para poseer bie…
$70,561
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Apartamento 1 habitacion en Thalang, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Thalang, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$162,605
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
❗️3.100.000🛏 1🚿 1 ваннна🍳 ❄️ 🏖 🔒 🏊 1🏋️‍♂️ 🖥️ ▪она коворкинга🅿️
$99,383
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Apartamento 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 50 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$258,315
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Apartamento 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$289,573
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$212,287
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Una oportunidad única para invertir en apartamentos elegantes y modernos en el corazón de Ba…
$103,509
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Apartamento 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 43 m²
Piso 7/7
El apartamento en la zona de Laguna Phuket es una opción ideal para vivir e inversión, que c…
$213,405
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Apartamento 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 16/46
🏙 BANGKOK CENTER PRIME Silencio Thonglor Condominium Listo para vivir Propiedad profitable e…
$413,765
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/3
Solución lista para la vida o la inversión! El apartamento está totalmente amueblado y equip…
$118,700
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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 6/7
Vendo un apartamento en la zona más prestigiosa de la isla Phuket - Laguna.Apartamento con u…
$208,000
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$64,996
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 7
¡Una atractiva oportunidad de inversión! Rendimiento: del 6% anual!¡Instalaciones disponible…
$110,451
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Apartamento 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$220,940
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Apartamento 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 9/35
Apartamento 1 + 1 con una superficie de 30 metros cuadrados en la novena planta en un modern…
$121,000
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/7
🌴 complejo residencial de estilo complejo cerca de Kamala BeachUn moderno desarrollo residen…
$117,126
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