Piso en edificio nuevo Beachfront Premium Apartments

Paje, Tanzania
$78,000
5
ID: 33352
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/2/26

Localización

  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kusini
  • Ciudad
    Paje

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Localización en el mapa

Paje, Tanzania
Educación

