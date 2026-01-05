Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar
🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial.
🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca.
🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.
📍 Descripción del sitio:
Ubicación: Zanzibar, zona turística
Planta: Primera planta
Planificación: luminoso apartamento con terraza
Características: acceso directo a la piscina común, zona ajardinada con palmeras
Distancia al océano: sólo 100 m
Tipo de derecho: propiedad completa (contención)
💰 Términos de compra:
Costo: desde 78.000 USD
Pago de baja: 40%
Instalación: sin interés hasta abril 2027
🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar
🌟 Ventajas:
✔ Arquitectura moderna y diseño tropical
✔ Piscina, zonas de salón, territorio verde
✔ Un desarrollador confiable con experiencia internacional
✔ Zona protegida cerrada
✔ Empresa de gestión en el sitio (lease y servicio)
✔ Posibilidad de muebles y paquete listo "llave de vuelta"
🏝️ Ventajas de la ubicación:
2 minutos al Océano Índico y la playa de arena blanca
Área con infraestructura desarrollada: cafeterías, restaurantes, supermercados
Destino turístico popular - alta demanda de alquiler
Prospecto del crecimiento del precio: al comienzo de la venta - el precio más rentable
📈 Por qué es rentable:
Alto rendimiento de alquiler (resort season all year round)
Excelente opción para el descanso personal + inversión
El precio se fija en USD, sin referencia a la inflación
🤝 Lo que hacemos por ti:
Apoyo total a la transacción
Verificación de documentos y pureza jurídica
Traducciones, notario, asistencia con permiso de residencia
Selección de muebles, organización de alquiler
Visita del sitio en línea
⏳ Número de apartamentos es limitado
📞 Llame o escriba para reservar un apartamento en condiciones exclusivas.