Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar

🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial.

🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca.

🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.

📍 Descripción del sitio:

Ubicación: Zanzibar, zona turística

Planta: Primera planta

Planificación: luminoso apartamento con terraza

Características: acceso directo a la piscina común, zona ajardinada con palmeras

Distancia al océano: sólo 100 m

Tipo de derecho: propiedad completa (contención)

💰 Términos de compra:

Costo: desde 78.000 USD

Pago de baja: 40%

Instalación: sin interés hasta abril 2027

🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar

🌟 Ventajas:

✔ Arquitectura moderna y diseño tropical

✔ Piscina, zonas de salón, territorio verde

✔ Un desarrollador confiable con experiencia internacional

✔ Zona protegida cerrada

✔ Empresa de gestión en el sitio (lease y servicio)

✔ Posibilidad de muebles y paquete listo "llave de vuelta"

🏝️ Ventajas de la ubicación:

2 minutos al Océano Índico y la playa de arena blanca

Área con infraestructura desarrollada: cafeterías, restaurantes, supermercados

Destino turístico popular - alta demanda de alquiler

Prospecto del crecimiento del precio: al comienzo de la venta - el precio más rentable

📈 Por qué es rentable:

Alto rendimiento de alquiler (resort season all year round)

Excelente opción para el descanso personal + inversión

El precio se fija en USD, sin referencia a la inflación

🤝 Lo que hacemos por ti:

Apoyo total a la transacción

Verificación de documentos y pureza jurídica

Traducciones, notario, asistencia con permiso de residencia

Selección de muebles, organización de alquiler

Visita del sitio en línea

⏳ Número de apartamentos es limitado

📞 Llame o escriba para reservar un apartamento en condiciones exclusivas.