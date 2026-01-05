  1. Realting.com
  Tanzania
  Paje
  Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Paje, Tanzania
$78,000
28
ID: 33131
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

  • País
    Tanzania
  • Región / estado
    Zanzibar
  • Barrio
    Kusini
  • Ciudad
    Paje

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar

🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial.

🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca.

🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.

📍 Descripción del sitio:

  • Ubicación: Zanzibar, zona turística

  • Planta: Primera planta

  • Planificación: luminoso apartamento con terraza

  • Características: acceso directo a la piscina común, zona ajardinada con palmeras

  • Distancia al océano: sólo 100 m

  • Tipo de derecho: propiedad completa (contención)

💰 Términos de compra:

  • Costo: desde 78.000 USD

  • Pago de baja: 40%

  • Instalación: sin interés hasta abril 2027

🚩 Relevancia de disponibilidad y costo especificar al aplicar

🌟 Ventajas:

✔ Arquitectura moderna y diseño tropical

✔ Piscina, zonas de salón, territorio verde

✔ Un desarrollador confiable con experiencia internacional

✔ Zona protegida cerrada

✔ Empresa de gestión en el sitio (lease y servicio)

✔ Posibilidad de muebles y paquete listo "llave de vuelta"

🏝️ Ventajas de la ubicación:

  • 2 minutos al Océano Índico y la playa de arena blanca

  • Área con infraestructura desarrollada: cafeterías, restaurantes, supermercados

  • Destino turístico popular - alta demanda de alquiler

  • Prospecto del crecimiento del precio: al comienzo de la venta - el precio más rentable

📈 Por qué es rentable:

  • Alto rendimiento de alquiler (resort season all year round)

  • Excelente opción para el descanso personal + inversión

  • El precio se fija en USD, sin referencia a la inflación

🤝 Lo que hacemos por ti:

  • Apoyo total a la transacción

  • Verificación de documentos y pureza jurídica

  • Traducciones, notario, asistencia con permiso de residencia

  • Selección de muebles, organización de alquiler

  • Visita del sitio en línea

⏳ Número de apartamentos es limitado

📞 Llame o escriba para reservar un apartamento en condiciones exclusivas.

Apartamentos Apartamento
Área, m² 53.0
Precio por m², USD 1,472
Precio del apartamento, USD 78,000

Localización en el mapa

Paje, Tanzania
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Está viendo
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
de
$78,000
