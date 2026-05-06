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Apartamentos con garaje en venta en Javea, Španjolska

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áticos
19
2 habitaciones
52
3 habitaciones
83
4 habitaciones
5
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14 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$491,246
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Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2/4
Presentamos un apartamento de 114,42 m2 en estilo mediterráneo en la ciudad de Javea. Javea …
$475,362
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una zona privilegiada junto al mar, este nuevo complejo residencial ofrece una cu…
$433,591
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CoexCoex
Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$426,531
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en una de las mejores zonas, su futura casa junto al mar ofrece una elaborada selecc…
$538,312
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Precioso ático de lujo con jardín y piscina comunitaria, ubicado cerca de la costa. Fecha…
$451,098
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Experimente el estilo de vida mediterráneo en su nueva casa en Javea. En venta es un exclus…
$638,914
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Apartamento 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Situado en una zona privilegiada junto al mar, el complejo residencial ofrece una elaborada …
$445,358
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descubre una nueva casa a pocos minutos de la playa. Este complejo residencial forma parte d…
$467,714
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en una zona prestigiosa, su futura casa junto al mar ofrece una elaborada selección …
$538,312
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Apartamento 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Situado en una zona privilegiada junto al mar, su futura casa ofrece una elaborada selección…
$433,003
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una de las zonas más prestigiosas, su futura casa junto al mar ofrece una elabora…
$439,474
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Apartamento 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/4
Presentamos un apartamento de 87,42 m2 en estilo mediterráneo en la ciudad de Javea. Javea e…
$400,057
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