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Almacenes en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Almacén 1 439 m² en Novelda, Španjolska
Almacén 1 439 m²
Novelda, Španjolska
Área 1 439 m²
Nave industrial  en venta con una superficie de 1.439 m2 con una parcela de 3.361m2, situado…
$575,761
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Almacén 1 008 m² en Alicante, Španjolska
Almacén 1 008 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 008 m²
Excelente oportunidad para empresas que buscan unas instalaciones listas para comenzar su ac…
$1,26M
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Almacén 7 718 m² en Picasent, Španjolska
Almacén 7 718 m²
Picasent, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 7 718 m²
Se vende nave con rentabilidad estrategicamente ubicada en Picassent, de fácil acceso,7 muel…
$5,85M
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