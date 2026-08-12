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Oficinas en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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13 propiedades total found
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual! en Altea, Španjolska
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual!
Altea, Španjolska
Área 96 m²
Número de plantas 1
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anua…
$578,060
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Oficina 169 m² en Elche, Španjolska
Oficina 169 m²
Elche, Španjolska
Área 169 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta oficina en venta y alquiler con una superficie de 16…
$225,157
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Oficina 83 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 83 m²
Alicante, Španjolska
Área 83 m²
Ubicada en una de las calles más dinámicas y consolidadas del centro de Alicante, en plena C…
$216,956
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TekceTekce
Oficina 228 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 228 m²
Alicante, Španjolska
Área 228 m²
Amplia oficina de 228 m² en Avenida Oscar Esplá Se alquila oficina de aproximadamente 22…
$295,808
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Oficina 52 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 52 m²
Alicante, Španjolska
Área 52 m²
Entreplanta comercial en venta junto a la Avda. de Maisonnave, Alicante Ubicación estratég…
$180,687
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Oficina 115 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 115 m²
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Entreplanta comercial en venta junto a Rambla Méndez Núñez, Alicante Ubicación estratégica…
$250,834
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Oficina 277 m² en Elche, Španjolska
Oficina 277 m²
Elche, Španjolska
Área 277 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta oficina en venta y alquiler con una superficie de 27…
$437,884
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Oficina 417 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 417 m²
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Entreplanta comercial en venta y alquiler con gran superficie situada en la calle Arzobispo …
$445,523
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Oficina 74 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 74 m²
Alicante, Španjolska
Área 74 m²
Producto de inversión: oficina comercial en venta, con trastero, situada en el centro tradic…
$250,744
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Oficina 89 m² en Elche, Španjolska
Oficina 89 m²
Elche, Španjolska
Área 89 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta oficina en venta y alquiler con una superficie de 89…
$148,113
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Oficina 249 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 249 m²
Alicante, Španjolska
Área 249 m²
Ubicada en pleno centro de Alicante, esta oficina destaca por su amplitud, luminosidad y vis…
$694,336
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Oficina 185 m² en Valencia, Španjolska
Oficina 185 m²
Valencia, Španjolska
Área 185 m²
La oficina 185 m.q. está ubicada en una zona residencial en el área universitaria. ¡Alto trá…
$245,642
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Oficina 1 803 m² en Paterna, Španjolska
Oficina 1 803 m²
Paterna, Španjolska
Área 1 803 m²
Una oficina amplia y luminosa con un área de 1802,42 m² se encuentra en el quinto piso de un…
$2,37M
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