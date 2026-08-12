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Restaurantes en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Restaurante, cafetería Borrar
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Restaurante, cafetería 800 m² en Guardamar del Segura, Španjolska
Restaurante, cafetería 800 m²
Guardamar del Segura, Španjolska
Área 800 m²
Complejo de restaurante Premium en Costa Blanca!Guardamar del Segura (Provincia de Alicante)…
$1,71M
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Commercial real estate in Alicante zone en Alicante, Španjolska
Commercial real estate in Alicante zone
Alicante, Španjolska
Área 2 065 m²
A commercial real estate with a tenant - one of the most famous fast food restautant chains …
$1,61M
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Commercial premises in Alicante en Alicante, Španjolska
Commercial premises in Alicante
Alicante, Španjolska
Área 4 448 m²
A commercial asset devided into 2 commercial premises leased to 2 tenants: important fast fo…
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