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Casas con piscina en Venta en Torrevieja, Španjolska

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villas
115
bungalow
527
adosados
100
dúplex
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12 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 1
Preciosa villa lista para entrar a vivir con azotea, piscina privada y jardín cerca de la pl…
$499,175
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa llave en mano con piscina privada, gran terraza y vistas impresionantes situ…
$1,85M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Chalet adosado increíblemente bonito y completamente renovado con sensación de villa en la p…
$541,945
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 466 m²
Increíble nueva colección de villas de lujo premium con una gran piscina privada, grandes te…
$740,075
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Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Villa moderna de lujo con hermoso diseño interior, piscina privada y terraza Equipamiento…
$480,530
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Descubre esta fantástica oportunidad en una de las zonas más tranquilas y demandadas de Torr…
$454,573
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 287 m²
Increíble nueva colección de villas de lujo premium, cada una con piscina privada, grandes t…
$642,357
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Te presentamos este precioso chalet independiente en venta en la exclusiva urbanización El C…
$558,469
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
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Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta luminosa y acogedora vivienda adosada ubicada en una de las zonas más deseadas…
$279,822
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de la pl…
$665,521
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