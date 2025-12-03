Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Sierra de las Nieves, Španjolska

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
Parámetros de las propiedades en Sierra de las Nieves, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
