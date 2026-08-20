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Propiedades residenciales en venta en Sierra de las Nieves, Španjolska

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apartamentos
18
casas independientes
12
30 propiedades total found
Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Área 849 m²
Las impresionantes villas de lujo en Palo Alto representan el pináculo de la vida exclusiva …
$6,61M
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Villa en Istan, Španjolska
Villa
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Nuevo proyecto sobre las pistas de La Concha en Istán, Marbella. Situado en una zona de bell…
$732,687
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Área 149 m²
Exclusivo pueblo residencial privado compuesto por sólo 44 casas de lujo con impresionantes …
$1,15M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Este nuevo proyecto residencial en Istana, Málaga, ofrece 24 apartamentos exclusivos con vis…
$673,786
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
Exclusivo pueblo residencial privado compuesto por sólo 44 casas de lujo con impresionantes …
$2,33M
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Casa 4 habitaciones en Ojen, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Elegantes Chalets con Piscina en una Zona Privilegiada de Ojén Rodeado de valles verdes y hu…
$1,24M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Un nuevo desarrollo ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, en la Sierra de las Nieves, en las pistas …
$672,397
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Estudio 3 habitaciones en Istan, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Nuevo desarrollo ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, en la Sierra de las Nieves, en las laderas de…
$692,190
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Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Área 931 m²
Las impresionantes villas de lujo en Palo Alto representan el pináculo de la vida exclusiva …
$5,48M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Ojen, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Área 149 m²
Exclusivo pueblo residencial privado compuesto por sólo 44 casas de lujo con impresionantes …
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 2
Área 132 m²
Exclusivo pueblo residencial privado compuesto por sólo 44 casas de lujo con impresionantes …
$1,12M
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Descubre un estilo de vida exclusivo en este nuevo complejo en Sierra de las Nieves, cerca d…
$722,747
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Ojen, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Ojen, Španjolska
Dormitorios 2
Área 132 m²
Exclusivo pueblo residencial privado compuesto por sólo 44 casas de lujo con impresionantes …
$1,12M
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Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 4
Área 819 m²
Las impresionantes villas de lujo en Palo Alto representan el pináculo de la vida exclusiva …
$5,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Área 185 m²
Descubra una exclusiva colección de 14 villas de doble apartamento situado en primera línea …
$1,22M
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Apartamento 4 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Istan, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ISTAN, CERCA DE MARBELLA Promoción de obra nueva en l…
$597,808
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Villa en Istan, Španjolska
Villa
Istan, Španjolska
Área 300 m²
New Development: Prices from € 1,690,000 to € 1,690,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
PRECIO REDUCIDO! Apartamento Planta Media, Sierra Blanca, Costa del Sol. 2 Dormitorios, 2 Ba…
$929,846
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Apartamento 4 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Istan, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ISTAN, CERCA DE MARBELLA Nueva promoción en la Sierra de las Niev…
$719,692
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Casa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Meisho Hills, Sierra Blanca, Marbella. Chalet - Adosado, 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos…
$2,40M
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Apartamento 4 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este elegante apartamento de 3 dormitorios y 2 baños, incluyendo un lujoso baño en suite en …
$1,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Istan, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
El nuevo complejo residencial en Istán consta de 22 viviendas con 1 y 2 dormitorios, distrib…
$315,736
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Apartamento 4 habitaciones en Istan, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Istan, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ISTAN, CERCA DE MARBELLA Promoción de obra nueva en l…
$673,260
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
IMPRESIONANTE RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA Impresionante residencial con apartamentos y ático…
$922,830
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Apartamento 4 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubra la casa de sus sueños: Villas de Lujo en La Mairena Una ubicación prestigiosa con …
$986,674
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa adosada ubicada en el lugar más lujoso de Marbella - Sierra Blanca. La urba…
$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
IMPRESIONANTE RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA Impresionante residencial con apartamentos y ático…
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
NUEVA PROMOCIÓN EN PALO ALTO Proyecto de 60 apartamentos y áticos ubicados en la parcela má…
$986,674
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Parámetros de las propiedades en Sierra de las Nieves, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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