Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Sierra de las Nieves
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Sierra de las Nieves, Španjolska

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Meisho Hills, Sierra Blanca, Marbella. Chalet - Adosado, 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos…
$2,40M
Dejar una solicitud
Villa en Istan, Španjolska
Villa
Istan, Španjolska
Área 300 m²
New Development: Prices from € 1,690,000 to € 1,690,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,68M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ojen, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ojen, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa adosada ubicada en el lugar más lujoso de Marbella - Sierra Blanca. La urba…
$1,20M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sierra de las Nieves, Španjolska

con Jardín
con Terraza
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir