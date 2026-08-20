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Villas en venta en Sierra de las Nieves, Španjolska

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7 propiedades total found
Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Área 849 m²
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$6,61M
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Villa en Istan, Španjolska
Villa
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Nuevo proyecto sobre las pistas de La Concha en Istán, Marbella. Situado en una zona de bell…
$732,687
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Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 5
Área 931 m²
Las impresionantes villas de lujo en Palo Alto representan el pináculo de la vida exclusiva …
$5,48M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Villa 5 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,27M
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Villa en Ojen, Španjolska
Villa
Ojen, Španjolska
Dormitorios 4
Área 819 m²
Las impresionantes villas de lujo en Palo Alto representan el pináculo de la vida exclusiva …
$5,24M
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TekceTekce
Villa en Istan, Španjolska
Villa
Istan, Španjolska
Área 300 m²
New Development: Prices from € 1,690,000 to € 1,690,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,68M
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Parámetros de las propiedades en Sierra de las Nieves, Španjolska

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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