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Estudios con Terraza en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
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Estudio Borrar
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8 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Ofrecemos este moderno estudio en venta en el complejo Santa María, Torviscas. Esta totalmen…
$263,118
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$472,443
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Se vende precioso estudio reformado con vistas directas hacia el océano. Complejo residencia…
$291,183
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un estudio en el complejo turístico Uda…
$260,004
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Presentamos a nuestros clientes un estudio acogedor y luminoso en el cotizado complejo Club …
$262,406
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$386,675
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TekceTekce
Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento tipo estudio en el compl…
$238,432
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
En exclusiva, acogedor y luminoso estudio en el prestigioso complejo Paraíso Royal, situado …
$300,989
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
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