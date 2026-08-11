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Villas en venta en San Roque, Španjolska

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17 propiedades total found
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 742 m²
Villa Oak es una residencia de nueva construcción ubicada en la exclusiva zona de Altos de V…
$10,02M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Una Obra Maestra Super Moderna en Altos de ValderramaVilla Stern, una maravilla arquitectóni…
$5,87M
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TekceTekce
Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Villa HALO es una villa de lujo única situada en La Reserva de Sotogrande, una de las comuni…
$11,16M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Un refugio donde la arquitectura y la naturaleza se funden en perfecta armoníaUbicada en un …
$14,50M
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Villa 7 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 7 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Número de plantas 3
Villa de Consumo Energético Cero con Vistas al Mar y al Golf y Ascensor Privado en Sotogrand…
$11,41M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Situada en la prestigiosa La Reserva de Sotogrande, Villa Halo representa la cúspide de la v…
$10,21M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Descubra Villa Oak, un refugio extraordinario donde la brillantez arquitectónica armoniza co…
$10,21M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 041 m²
Villa Noon: diseño arquitectónico de vanguardia, lujo sostenible y entorno privilegiado en L…
$14,80M
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Villa 9 habitaciones en San Roque, Španjolska
Villa 9 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 544 m²
Número de plantas 2
Villa Innovadora de Consumo Cero en San Roque Ubicada en el extremo occidental de la Costa d…
$10,21M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 3 Dormitorios, 3 Baños, Construidos 286 m², Jardi…
$799,867
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 308 m²
Inmaculada e impresionante villa independiente moderna con vistas únicas y panorámicas al ma…
$6,29M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa - Chalet, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Dormitorios, 5 Baños, Construidos 1600 m², Terr…
$8,00M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Esta fantástica y muy moderna villa ubicada en Sotogrande ofrece tantas características que …
$4,75M
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
El complejo de seguridad cerrado consta de 27 villas de lujo con 3, 4 o 5 dormitorios, con v…
$476,384
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Villa en Guadiaro, Španjolska
Villa
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
CHALET EN VENTA DE UN DISEÑO ÚNICO EN SOTOGRANDE SUPERFICIE DE PARCELA: 2.872 m2. Casa conte…
$3,70M
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