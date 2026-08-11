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Áticos en Venta San Roque, Španjolska

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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$819,724
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700,418
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$1,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987,799
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447,610
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545,549
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$780,794
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este espacioso ático de dos dormitorios en La Alcaidesa ofrece vistas abiertas y panorámicas…
$487,533
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