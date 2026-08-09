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Apartamentos del mar en venta en Orihuela, Španjolska

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áticos
75
1 habitación
21
2 habitaciones
432
3 habitaciones
227
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14 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 7/9
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanc…
$343,606
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Lujoso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños en Villamartín. Cuenta con amplias terrazas,…
$358,361
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamento Moderno de 3 Dormitorios en Planta Baja en Playa Flamenca Orihuela Costa con Gra…
$680,446
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Lujoso ático de 3 dormitorios y 2 baños en Villamartín. Apartamento en planta alta con sol…
$444,249
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1
Apartamento en Primera Planta de 2 Dormitorios con Vistas al Mar en Punta Prima a Poca Dista…
$332,847
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios a 5 minutos del mar. . Apartamento en séptima planta de 2 dormi…
$324,372
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 9
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanc…
$511,333
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 9
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanc…
$372,725
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 9
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Punta Prima, Costa Blanca Costa Blanc…
$435,623
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento barato de 3 dormitorios en Villamartín, Alicante Viviendas de 51 m2 útiles+ terr…
$377,297
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Apartamento 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
2-Bedroom Apartments with Sea Views in Orihuela Costa Welcome to these stunning apartment…
$353,231
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos en Orihuela Costa, Costa Blanca  24 viviendas con estupendas zonas comunes, zon…
$359,402
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Áticos en Orihuela Costa, Costa Blanca  24 viviendas con estupendas zonas comunes, zona verd…
$481,086
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos en Orihuela Costa, Costa Blanca  24 viviendas con estupendas zonas comunes, zon…
$315,784
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