Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid

Monforte del Cid, Španjolska
de
$282,874
;
27
ID: 28064
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Monforte del Cid

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos de golf modernos de 3 dormitorios a buen precio en Monforte del Cid

Estas modernas viviendas están situadas a metros del campo de golf en Monforte del Cid, Monforte del Cid es un pequeño pueblo situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España. La ciudad tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. Ha estado habitada desde tiempos prehistóricos, y varios yacimientos arqueológicos de la zona dan fe de su larga historia. Ha sido influenciado por varias culturas, incluidas los romanos y los moros. Monforte del Cid conserva su encanto tradicional español con calles estrechas, edificios encalados y un ambiente relajado típico de muchas ciudades españolas. Celebra varias fiestas locales a lo largo del año, que suelen incluir música, danza y gastronomía tradicionales. Aunque relativamente pequeña, Monforte del Cid tiene varios puntos de interés. La Iglesia de Santiago Apóstol es un hito notable, con su arquitectura distintiva. La ciudad también ofrece hermosas vistas del campo circundante, especialmente hacia las cadenas montañosas cercanas. En general, Monforte del Cid es una encantadora ciudad española con una rica historia, arquitectura tradicional y un fuerte sentido de comunidad, que ofrece a los visitantes una visión de la auténtica vida española lejos del ajetreo y el bullicio de las ciudades más grandes.

Esta ubicación tan óptima sitúa estas viviendas a poca distancia del campo de golf y del Magno International School, a 6 km del centro de Monforte del Cid, a 15 km del centro de Elche, a 17 km del centro de Alicante y de la playa, y a escasos A 21,3 km del aeropuerto internacional de Alicante.

Esta comunidad cuenta con una gran piscina comunitaria, exuberantes jardines y zona de aparcamiento.

Dentro de estas modernas viviendas en Monforte del Cid dispones de tres dormitorios y dos baños. Todas las viviendas se entregan con cocinas completamente amuebladas y equipadas con vitrocerámica, campana extractora y horno. También disponen de aire acondicionado con bomba de calor, agua caliente por aerotermia, pintura blanca lisa en paredes y techo, puertas y ventanas de PVC con doble acristalamiento y armarios empotrados en los dormitorios. Las viviendas de planta baja disponen de jardín, mientras que los dúplex disponen de amplias terrazas.


ALC-00947

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

