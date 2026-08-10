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Dúplex del mar en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
8
Dúplex Borrar
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3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,23M
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Dúplex 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,87M
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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