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Adosados del mar en Venta en Málaga, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Casas con Vistas al Mar en un Proyecto Estilo Resort en Manilva, Málaga Manilva goza de una …
$467,947
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,38M
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 3
Amplios Adosados Cerca del Campo de Golf en Manilva Los adosados están situados en la ciudad…
$600,520
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de primera calidad con jardines privados junto a la playa en Fuengirola Este …
$800,333
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Adosados con orientación sur y vistas al mar en La Cala de Mijas Los nuevos adosados se encu…
$795,762
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Viviendas Mediterráneas con Piscina Comunitaria en Estepona España Entre el mar Mediterráneo…
$855,825
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada con espectaculares vistas al mar, una gran terraza bañada por el …
$517,810
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Adosados Modernos en Estepona con Áreas Comunes de Lujo Estepona es una encantadora ciudad c…
$553,799
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas ecológicas cerca del mar en Mijas Costa Mijas Costa se extiende por la Cos…
$1,02M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Junto al Mar en Manilva Manilva es una zona en desarrollo dentro de un clim…
$578,024
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Brillante casa adosada con excelentes vistas al mar enclavada en un complejo residencial con…
$850,687
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 409 m²
Número de plantas 2
Adosados de estilo escandinavo con jardines privados en un popular barrio de Mijas Esta nuev…
$1,73M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 2/2
Fantástico ático dúplex con gran terraza solarium, impresionantes vistas al mar y acceso a p…
$581,912
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Viviendas de lujo con piscina y vistas panorámicas al mar en Mijas Costa Mijas Costa es un d…
$1,29M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Exclusiva casa adosada con bonitas vistas al mar ubicada en un complejo residencial premium …
$700,227
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 2
Elegantes Villas con Vistas al Mar en Rincon de la Victoria Las villas están situadas en Rin…
$806,354
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Elegante casa adosada con terrazas orientadas al mar, acabados de alta gama y jardines priva…
$448,460
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Casa Adosada con Acceso Directo al Mar en Estepona Estepona es una de las localidades coster…
$4,06M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 2
Adosados con Vistas al Mar en una Zona Popular de Manilva, Málaga Estas casas adosadas bien …
$530,292
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,19M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 364 m²
Despertar frente al Mediterráneo en primera línea de playa en Estepona cambia por completo l…
$4,01M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Hermosa casa adosada moderna con un gran jardín y terraza privada en la azotea con impresion…
$892,416
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Adosados con orientación sur y vistas al mar en La Cala de Mijas Los nuevos adosados se encu…
$907,850
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

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