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Apartamentos del mar en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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5 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,35M
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Apartamentos Nuevos y Modernos Cerca de la Bahía de Sa Riera en Begur Perfectamente ubicados…
$811,866
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5
FANTÁSTICO PISO REFORMADO CON VISTAS AL MAR EN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Precioso apart…
$171,196
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Tipos de propiedades en Bajo Ampurdán

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bajo Ampurdán, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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